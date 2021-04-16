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1xBet может победить в двух номинациях премии Global Gaming Award

Дата публикации: 16-04-2021

 

Букмекерская компания 1xBet - один из лидеров мировой беттинг-индустрии. Работу компании высоко оценивают эксперты - и новым подтверждением этого является присутствие 1xBet в шорт-листе известной премии Global Gaming Awards. Букмекер может получить награды в категориях “Лучший оператор онлайн-беттинга” и “Лучшая аффилиатская программа”.

Для 1xBet это уже не первое попадание в число номинантов на победу в престижной премии. Так ранее компания попадала в число лучших в категории “Диджитал-продукт года” за свою разработку 1xGames, а также в категории “Лучшая аффилиатская программа”.

“Пока мир закрывался в 2020-м, 1xBet открывался. В течение года оператор вышел на ключевые региональные рынки, в том числе в Нигерии и Мексике. Компания предлагает ставки на более чем 70 видов спорта и, как следствие, может адаптировать свои предложения соответственно с региональными трендами”, - говорится в заключении жюри в номинации “Лучший оператор онлайн-беттинга”.

“Партнерская программа 1xBet имеет действительно глобальный размах. Доступная на 39 языках и на четырех континентах, она не ставит барьеров для тех, кто хочет стать партнером 1xBet. Платформа компании позволяет партнерам регистрироваться за считанные минуты и получать выплаты непосредственно на их счета на 1xBet”, - отметили организаторы премии, комментируя успех компании в номинации “Лучшая аффилиатская программа”.

“Мы уверены, что такое признание со стороны экспертов - закономерное следствие развития 1xBet как бренда. С каждым годом все большее количество партнеров выбирают нашу аффилиатскую программу, а что до ставок онлайн, то они уже много лет являются нашим приоритетом. Можем заверить игроков и партнеров, что и дальше будем делать все возможное, чтобы предлагать лучший букмекерский продукт.

БК 1xBet существует с 2007 года. Ежедневно сотни тысяч человек выбирают наш сайт, чтобы отлично провести время и хорошо заработать. Международное признание платформы в десятках стран - приятное подтверждение того, что мы предлагаем своим игрокам продукт мирового уровня, в чем может убедиться любой желающий”, - заявили представители компании.

Победители премии будут объявлены на специальной церемонии, которая пройдет 28 июня в Лондоне. Лучшие из лучших будут определены авторитетным жюри, куда вошло 100 ведущих представителей сферы гэмблинга, руководители высшего звена крупнейших мировых компаний.

Премия Global Gaming Awards вручается уже 8 лет и считается одной из главных наград в игровой индустрии.


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