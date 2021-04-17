  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Модрич и «Реал» договорились о новом контракте, на очереди – Бензема

Дата публикации: 17-04-2021

Модрич и «Реал» договорились о новом контракте, на очереди – Бензема

«Реал» намерен сохранить в своем составе ветеранов команды, как минимум, еще на сезон.

По данным «AS», Лука Модрич подтвердил готовность подписать новый контракт с мадридцами, а переговоры с Каримом Бензема находятся в завершающей стадии.

Источник сообщает, что детали сделки между хорватским хавбеком и «сливочными» уже согласованы. При этом полузащитник ради продления сотрудничества с «Реалом» пошел на сокращение зарплаты. Новый контракт с Модричем будет действовать до лета 2022 года. В сезоне 2020/2021 хорват провел за «сливочных» 40 встреч (4 забитых мяча, 6 ассистов).

Бензема, скорее всего, также останется в Мадриде. Руководство «Реала» предложило форварду контракт до 2023 года. Француз должен подписать соглашение до завершения сезона. Сам Бензема готов продолжить играть за «сливочных», поскольку в команде его все устраивает. В этом сезоне на счету нападающего 36 матчей за мадридский клуб (25 голов, 6 ассистов).

Похожие новости:

  • «Реал» намерен продлить контракт с Бензема и повысить ему оклад
    «Реал» намерен продлить контракт с Бензема и повысить ему оклад
    Мадридский «Реал» планирует сохранить в своей команде центрфорварда Карима Бензема. Об этом сообщает испанская «Marca»....
  • Бензема близок к подписанию нового контракта с «Реалом»
    Бензема близок к подписанию нового контракта с «Реалом»
    Поклонники «Реала» могут вздохнуть спокойно. Карим Бензема, скорее всего, останется в Мадриде. Об этом сообщил агент француза. Заявление Карима...
  • Бензема требует от «Реала» повышения зарплаты
    Бензема требует от «Реала» повышения зарплаты
    Форвард сборной Франции откажется подписывать новый контракт с мадридским «Реалом», если не будет получать большую зарплату, чем сейчас. В следующем...
  • AS: Бензема согласовал новый контракт с «Реалом»
    AS: Бензема согласовал новый контракт с «Реалом»
    Французский нападающий сумел найти компромисс со своим нынешним клубом по поводу нового контракта. Пока что нет никаких данных насчёт условий и срока...
  • ПСЖ и Реал обсуждают возможность обмена Бензема на Кавани
    ПСЖ и Реал обсуждают возможность обмена Бензема на Кавани
    Э. Кавани, игрок действующего французского чемпиона, может в скором времени присоединиться к составу испанского «Реала». Этот трансфер...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close