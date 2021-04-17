Модрич и «Реал» договорились о новом контракте, на очереди – Бензема
«Реал» намерен сохранить в своем составе ветеранов команды, как минимум, еще на сезон.
По данным «AS», Лука Модрич подтвердил готовность подписать новый контракт с мадридцами, а переговоры с Каримом Бензема находятся в завершающей стадии.
Источник сообщает, что детали сделки между хорватским хавбеком и «сливочными» уже согласованы. При этом полузащитник ради продления сотрудничества с «Реалом» пошел на сокращение зарплаты. Новый контракт с Модричем будет действовать до лета 2022 года. В сезоне 2020/2021 хорват провел за «сливочных» 40 встреч (4 забитых мяча, 6 ассистов).
Бензема, скорее всего, также останется в Мадриде. Руководство «Реала» предложило форварду контракт до 2023 года. Француз должен подписать соглашение до завершения сезона. Сам Бензема готов продолжить играть за «сливочных», поскольку в команде его все устраивает. В этом сезоне на счету нападающего 36 матчей за мадридский клуб (25 голов, 6 ассистов).
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