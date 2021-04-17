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«Ювентус» и «Челси» могут обменяться фланговыми защитниками

Дата публикации: 17-04-2021

«Ювентус» и «Челси» могут обменяться фланговыми защитниками

«Челси» и «Ювентус» готовы обменяться защитниками. Сделка может состояться ближайшим летом.

Ресурс «Calciomercato» сообщает, что лондонцы хотят видеть в своем составе Алекса Сандро, выступающего за туринцев. В обмен на него «Челси» готов отправить в Италию Эмерсона. При этом «аристократам» придется доплатить «старой синьоре», поскольку стоимость Эмерсона значительно ниже, чем у Алекса Сандро.

Одним из инициаторов подобного обмена может быть Томас Тухель, недавно возглавивший «Челси». Специалисту импонируют игровые качества Алекса Сандро. В текущем сезоне бразилец выходил на поле в футболке «Ювентуса» в 26 матчах и сделал 2 голевые передачи.

Эмерсон провел за «Челси» 14 встреч (1 забитый мяч).

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