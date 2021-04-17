Грилиш является приоритетной целью «Манчестер Сити»

Дата публикации: 17-04-2021

В «Football Insider» появилась информация о ближайших трансферных планах «Ман Сити».



Как сообщает источник, «горожане» обозначили список кандидатов на усиление атакующей линии. Основной целью для них станет хавбек Джек Грилиш, принадлежащий «Астон Вилле». Примечательно, что ранее команда Хосепа Гвардиолы уже пыталась приобрести этого полузащитника.



Контракт Грилиша с бирмингемским клубом рассчитан до 2025 года, но он предполагает возможность выкупа игрока за установленную сумму. Именно этим пунктом и намерены воспользоваться «горожане».



Грилиш воспитывался в академии «Астон Виллы», куда он пришел в 2012 году. В сезоне 20/21 на счету нападающего 23 игры за бирмингемцев. В них он стал автором 7 забитых мячей и 12 голевых передач.