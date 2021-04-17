«Милан» поборется с «Наполи» за Ламелу
Дата публикации: 17-04-2021
Эрик Ламела в ближайшее время может переехать в Италию. Вингером «Тоттенхэма» заинтересовались сразу два лидера Серии А. Об этом пишет «Calciomercato».
«Милан» близок к попаданию в Лигу чемпионов. Если это случится, то клубу будет необходимо усиление состава. Руководство «россонери» считает, что Ламела сможет принести пользу команде. Подписать крайнего атакующего полузащитника также планирует и «Наполи». Сам аргентинец не против попробовать свои силы в Италии.
В «Тоттенхэм» Ламела перебрался летом 2013 года. В текущем сезоне на счету форварда 31 матч в составе «шпор», в которых он забил 4 мяча и отдал 1 голевой пас.
Transfermarkt.de оценивает Ламелу в 16 млн евро. Соглашение аргентинца с коллективом из Лондона действует до следующего лета.
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