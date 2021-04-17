«Атлетико» намерен подписать двух игроков Серии А

Дата публикации: 17-04-2021

По данным «El Mundo Deportivo», «Атлетико» нашел усиление в Италии. Причем «матрасники» планируют купить сразу 2 игроков.



Мадридцы заинтересованы в приобретении Науэля Молины, выступающего за «Удинезе». Руководство испанской команды планирует закрыть этим трансфером фланг обороны, который сейчас отдан Кирану Триппьеру.



Молина переехал в Италию из «Бока Хуниорс». Его контракт с «Удинезе» действует до 2025 года.



Также известно, что в «Атлетико» рассматривают возможность покупки Николо Ровеллы, арендованного «Дженоа» у «Ювентуса». «Матрасникам» нравятся игровые качества 19-летнего опорника. Ровелла воспитывался в структуре «Дженоа», но был выкуплен «Ювентусом» за 18 млн евро. В состав туринцев игрок вернется следующим летом.