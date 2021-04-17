«Атлетико» намерен подписать двух игроков Серии А
Дата публикации: 17-04-2021
По данным «El Mundo Deportivo», «Атлетико» нашел усиление в Италии. Причем «матрасники» планируют купить сразу 2 игроков.
Мадридцы заинтересованы в приобретении Науэля Молины, выступающего за «Удинезе». Руководство испанской команды планирует закрыть этим трансфером фланг обороны, который сейчас отдан Кирану Триппьеру.
Молина переехал в Италию из «Бока Хуниорс». Его контракт с «Удинезе» действует до 2025 года.
Также известно, что в «Атлетико» рассматривают возможность покупки Николо Ровеллы, арендованного «Дженоа» у «Ювентуса». «Матрасникам» нравятся игровые качества 19-летнего опорника. Ровелла воспитывался в структуре «Дженоа», но был выкуплен «Ювентусом» за 18 млн евро. В состав туринцев игрок вернется следующим летом.
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