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«Атлетико» намерен подписать двух игроков Серии А

Дата публикации: 17-04-2021

«Атлетико» нацелился на двух восходящих звезд Серии А

По данным «El Mundo Deportivo», «Атлетико» нашел усиление в Италии. Причем «матрасники» планируют купить сразу 2 игроков.

Мадридцы заинтересованы в приобретении Науэля Молины, выступающего за «Удинезе». Руководство испанской команды планирует закрыть этим трансфером фланг обороны, который сейчас отдан Кирану Триппьеру.

Молина переехал в Италию из «Бока Хуниорс». Его контракт с «Удинезе» действует до 2025 года.

Также известно, что в «Атлетико» рассматривают возможность покупки Николо Ровеллы, арендованного «Дженоа» у «Ювентуса». «Матрасникам» нравятся игровые качества 19-летнего опорника. Ровелла воспитывался в структуре «Дженоа», но был выкуплен «Ювентусом» за 18 млн евро. В состав туринцев игрок вернется следующим летом.

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