«Вест Хэм» нацелился на форварда «Арсенала» Нкетиа

Дата публикации: 18-04-2021

Карьера Эдди Нкетиа может продолжиться в «Вест Хэме».



По информации «Sky Sports», клуб наблюдает за футболистом с начала года. Зимой «молотобойцы» уже пытались подписать форварда «Арсенала», но сделка сорвалась, поскольку «пушкари» решили не продавать игрока. По окончании сезона «Вест Хэм Юнайтед» намерен сделать вторую попытку приобрести нападающего.



Нкетиа начинал карьеру в академии «Челси», откуда был отчислен. После этого он попал в структуру «Арсенала», где выступал за команды различных возрастов.



С начала сезона 21-летний форвард провел за основу «канониров» 23 встречи, в которых отличился 4 раза и сделал 1 голевую передачу.



Добавим, что Эдди неплохо выглядит и в сборной, являясь лучшим бомбардиром в истории английской молодежки.