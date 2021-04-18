Де Дзерби может возглавить «Шахтер»

Дата публикации: 18-04-2021

Роберто Де Дзерби, работающий с «Сассуоло», может перебраться на Украину. В услугах специалиста заинтересован «Шахтер». По данным «Sportmediaset», донецкая команда приступила к обсуждению деталей контракта с итальянцем.



Имя Де Дзерби и ранее привлекало внимание СМИ. Он считался одним из кандидатов на пост тренера «Спартака», который окажется вакантным ближайшим летом после ухода Тедеско. Однако специалист не захотел переезжать в Россию.



Сейчас «Шахтер» возглавляет Луиш Каштру, соглашение с которым действует до конца сезона. Руководство «горняков» не слишком довольно выступлением команды и вряд ли продлит контракт с португальским специалистом. Среди его возможных преемников также значится Паулу Фонсека (нынешний наставник «Ромы»), который тренировал «горняков» с 2016 по 2019 год.