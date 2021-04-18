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Источник: Гаттузо согласовал условия контракта с «Фиорентиной»

Дата публикации: 18-04-2021

Источник: Гаттузо согласовал условия контракта с «Фиорентиной»

Ресурс «Sportface» сообщает, что следующим местом работы Дженнаро Гаттузо, возглавляющего «Наполи», станет «Фиорентина».

Стороны уже обсудили условия контракта. Ожидается, что Гаттузо подпишет с «фиалками» соглашение на 2 года, в котором будет предусмотрена опция, позволяющая продлить его еще на год. 43-летний специалист встанет у руля клуба из Флоренции ближайшим летом.

В приходе Гаттузо на тренерский мостик «Фиорентины» не последнюю роль сыграл владелец команды. Рокко Коммиссо родился в одном регионе с Дженнаро и неоднократно заявлял о желании пригласить его в свой клуб.

Отмечается, что в новой команде Гаттузо будут предоставлены широкие полномочия, включая участие в трансферной стратегии «фиалок».

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