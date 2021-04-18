«Челси» собирается купить Варана
Дата публикации: 18-04-2021
Неожиданную новость разместил в своем Twitter-аккаунте Кристиан Фальк. Журналист сообщил, что летом Рафаэль Варан может переехать в Англию. 27-летним французом заинтересовался «Челси».
В составе «аристократов» защитника хочет видеть Томас Тухель, возглавляющий лондонскую команду. Ранее СМИ также сообщали о намерении «Ман Юнайтед» приобрести футболиста. «Реал» готов отпустить Варана при наличии выгодного предложения.
Состав «сливочных» француз пополнил в 2011 году. Трансфер защитника обошелся мадридцам в 10 млн евро. В сезоне 2020/2021 на счету Варана 36 игр за «Реал» (2 забитых мяча).
Соглашение футболиста сборной Франции с «королевским клубом» рассчитано до лета 2022 года.
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