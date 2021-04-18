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Яремчук заинтересовал «Вулверхэмптон»

Дата публикации: 18-04-2021

Яремчук заинтересовал «Вулверхэмптон»

Летом Роман Яремчук может стать игроком «Вулверхэмптона». Об этом сообщает издание «Het Laatste Nieuws».

Английский клуб этим трансфером намерен усилить атакующую линию. Руководству «волков» импонирует стиль игры Яремчука. По своим антропометрическим данным украинец идеально подходит для того, чтобы закрыть проблемную позицию в составе «Вулверхэмптона».

В ближайшее время клуб представляющий АПЛ намерен провести переговоры с «Гентом», игроком которого и является Яремчук. С бельгийцами Роман связан долгосрочным контрактом, истекающим лишь через 4 года. В «Генте» готовы обсуждать трансфер, но намерены получить за форварда не менее 18 000 000 фунтов.

В текущем сезоне Яремчук появлялся на поле в футболке бельгийской команды 36 раз, отметившись 18 голами и 6 ассистами.

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