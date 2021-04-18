«Шахтеру» интересен футболист «Гремио»
Дата публикации: 18-04-2021
Бразильская диаспора в «Шахтере» вскоре может пополниться еще одним футболистом. Речь идет о вингере Феррейре.
Ресурс «Minha Torcida» сообщает, что «горняки» намерены выкупить права на футболиста у «Гремио». Донецкая команда в данном случае готова к серьезным тратам. Не исключено, что «Шахтер» воспользуется возможностью активировать клаусулу, равную 8 млн евро.
Феррейра связан с «Гремио» соглашением, действующим до 2023 года. При этом у клуба есть только 80% прав на 23-летнего игрока. Интересы бразильца представляет агент, с которым у «горняков» уже есть положительный опыт работы. Ранее он помог «Шахтеру» купить Тете.
С 2019 года Феррейра провел 83 поединка за основу «Гремио», сумев отличиться в них 10 раз.
Похожие новости:
Шахтер хочет выручить за Тете не менее 50 млн евро
Стала известна сумма которую хочет выручить «Шахтёр» (Донецк) с продажи своего правого вингера Тете. Об этом поведал агент бразильца...
Стала известна сумма которую хочет выручить «Шахтёр» (Донецк) с продажи своего правого вингера Тете. Об этом поведал агент бразильца...
«Зенит» готов перебить предложение «Порту» по вингеру «Гремио»
Левый вингер «Гремио» Эдуардо Габриэл Акино Коса, более известный как Пепе, может стать игроком российского клуба. Не так давно сообщалось, что над...
Левый вингер «Гремио» Эдуардо Габриэл Акино Коса, более известный как Пепе, может стать игроком российского клуба. Не так давно сообщалось, что над...
ПСЖ сделает предложение по форварду Гремио
Форвард «Гремио» (Бразилия) Луан, вполне возможно, переберётся в стан действующего французского чемпиона. В межсезонье из...
Форвард «Гремио» (Бразилия) Луан, вполне возможно, переберётся в стан действующего французского чемпиона. В межсезонье из...
Опорник Гремио Уолас на пути в Гамбург
Хавбек бразильского «Гремио» Уолас находится на полпути в немецкий «Гамбург». Bundesliga Spotlight, ссылаясь на Bild,...
Хавбек бразильского «Гремио» Уолас находится на полпути в немецкий «Гамбург». Bundesliga Spotlight, ссылаясь на Bild,...
«Бавария» заплатит 50 млн евро за Тете
Хавбек «Шахтёра» Тете продолжит карьеру в стане мюнхенской «Баварии». Как сообщает издание «GaúchaZH» со...
Хавбек «Шахтёра» Тете продолжит карьеру в стане мюнхенской «Баварии». Как сообщает издание «GaúchaZH» со...