«Шахтеру» интересен футболист «Гремио»

Дата публикации: 18-04-2021

Бразильская диаспора в «Шахтере» вскоре может пополниться еще одним футболистом. Речь идет о вингере Феррейре.



Ресурс «Minha Torcida» сообщает, что «горняки» намерены выкупить права на футболиста у «Гремио». Донецкая команда в данном случае готова к серьезным тратам. Не исключено, что «Шахтер» воспользуется возможностью активировать клаусулу, равную 8 млн евро.



Феррейра связан с «Гремио» соглашением, действующим до 2023 года. При этом у клуба есть только 80% прав на 23-летнего игрока. Интересы бразильца представляет агент, с которым у «горняков» уже есть положительный опыт работы. Ранее он помог «Шахтеру» купить Тете.



С 2019 года Феррейра провел 83 поединка за основу «Гремио», сумев отличиться в них 10 раз.