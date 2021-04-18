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«Арсенал» включился в борьбу за Камавингу

Дата публикации: 18-04-2021

«Арсенал» включился в борьбу за Камавингу

Эдуардо Камавинга намерен сменить клубную прописку по окончании сезона. По информации «Marca», именно из-за этого полузащитник отказал «Ренну» в подписании нового соглашения.

На Камавингу претендуют несколько топ-клубов. В борьбу за 18-летнего хавбека включился и «Арсенал», который намерен подписать с ним контракт предстоящим летом. Интерес к французу также проявляет испанский «Реал» (Мадрид).

Камавинга является воспитанником «Ренна». Дебют футболиста во французской Лиге 1 состоялся в апреле 2019 года, что позволило ему стать самым молодым игроком в истории клуба.

В сезоне 2020/21 на его счету 35 матчей за «Ренн» (1 забитый мяч, 2 результативные передачи).

«Transfermarkt» оценивает Камавингу в 60 000 000 евро.

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