«Эвертон» намерен выручить с продажи Кина 50 млн евро. «ПСЖ» пытается сбить цену
Дата публикации: 19-04-2021
Фабрицио Романо рассказал о ходе переговоров между «ПСЖ» и «Эвертоном» относительно трансфера Мойзе Кина. Инсайдер сообщил, что будущее 21-летнего форварда остается неопределенным.
Текущий сезон футболист проводит в аренде в парижской команде. Руководство «Пари Сен-Жермен» довольно игрой Кина и хочет подписать с ним полноценный контракт. «Эвертон» готов продать нападающего, но клубы не могут договориться по финансовой составляющей сделки. Англичане намерены получить за форварда не менее 50 млн евро. Парижскую команду такая сумма не устраивает, ее представители пытаются снизить ценник.
Если переговоры между «ПСЖ» и «Эвертоном» завершатся неудачей, то в борьбу за Кина включатся итальянские клубы.
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