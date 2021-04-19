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«Бавария» заявила, что не одобряет заявление Флика об уходе из клуба

Дата публикации: 19-04-2021

«Бавария» заявила, что не одобряет заявление Флика об уходе из клуба

17-го апреля наставник «Баварии» выступил с неожиданным заявлением. Специалист сообщил о намерении уйти из клуба по завершении сезона.

СМИ связали подобное решение с конфликтом, который разразился между Ханс-Дитером Фликом и Хасаном Салихамиджичем, занимающим должность спортивного директора мюнхенцев.

Представители «Баварии» уже отреагировали на слова Флика. На сайте клуба появилось следующее заявление: «В субботу наставник «Баварии» сообщил о намерении досрочно разорвать отношения с клубом. Руководство команды не одобряет данного решения и намерено продолжить переговоры по дальнейшему сотрудничеству. Сейчас важно не терять концентрацию, потому клуб и тренер решили сосредоточиться на ближайших матчах».

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