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Стерлинг снова заинтересовал мадридский «Реал»

Дата публикации: 19-04-2021

Стерлинг снова заинтересовал мадридский «Реал»

Издание «Daily Star» сообщает, что карьера 26-летнего Рахима Стерлинга может продолжиться в Испании.

Левый вингер перестал быть твердым игроком основы «Ман Сити», поскольку Хосеп Гвардиола сделал выбор в пользу Филипа Фодена и даже поменял под него схему команды. Текущее положение вещей не устраивает Стерлинга, потому он задумывается о смене клуба.

Интерес к игроку давно проявляет «Реал». «Сливочные» намерены воспользоваться сложившейся ситуацией и подписать Стерлинга.

Контракт англичанина с «горожанами» действует до лета 2023 года, поэтому трансфер может обойтись мадридцам в круглую сумму. В «Манчестер Сити» готовы расстаться с футболистом, но рассчитывают получить за него порядка 85 млн евро.

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