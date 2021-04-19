Стерлинг снова заинтересовал мадридский «Реал»
Дата публикации: 19-04-2021
Издание «Daily Star» сообщает, что карьера 26-летнего Рахима Стерлинга может продолжиться в Испании.
Левый вингер перестал быть твердым игроком основы «Ман Сити», поскольку Хосеп Гвардиола сделал выбор в пользу Филипа Фодена и даже поменял под него схему команды. Текущее положение вещей не устраивает Стерлинга, потому он задумывается о смене клуба.
Интерес к игроку давно проявляет «Реал». «Сливочные» намерены воспользоваться сложившейся ситуацией и подписать Стерлинга.
Контракт англичанина с «горожанами» действует до лета 2023 года, поэтому трансфер может обойтись мадридцам в круглую сумму. В «Манчестер Сити» готовы расстаться с футболистом, но рассчитывают получить за него порядка 85 млн евро.
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