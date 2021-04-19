Матвиенко может перейти в «Тоттенхэм»
Дата публикации: 19-04-2021
По завершении сезона Николай Матвиенко, защищающий цвета «Шахтера», может переехать в Англию.
По информации Football.ua, сразу после встречи между «горняками» и «Динамо» у 24-летнего футболиста был разговор с Франсиско Хавьером Эспаньолой, в котором обсуждались вопросы касательно перехода Матвиенко в «Тоттенхэм Хотспур».
Клиентами Эспаньолы являются такие топовые игроки как Рафаэль Варан, Деле Алли, Сон Хын Мин и другие. Интерес к украинцу проявляет не только «шпоры». Ранее сообщалось, что за украинским защитником пристально наблюдают скауты «Ливерпуля», «Вест Хэма» и «Арсенала».
Матвиенко в сезоне 20/21 сыграл за «Шахтер» 27 поединков (1 забитый мяч, 3 ассиста). Трансферная стоимость игрока составляет 11 млн евро (Transfermarkt.de).
Похожие новости:
«Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на полузащитника «Шеффилда»
Издание «Eurosport» сообщило об интересе к Сандеру Берге со стороны английских топ-клубов. По завершении сезона футболист может оказаться в составе...
Издание «Eurosport» сообщило об интересе к Сандеру Берге со стороны английских топ-клубов. По завершении сезона футболист может оказаться в составе...
Миколенко может перейти из «Динамо» в «Милан» – киевляне требуют приличную сумму
«Милан» продолжает проявлять интерес к Виталию Миколенко, чьи права сейчас принадлежат киевскому «Динамо». По данным...
«Милан» продолжает проявлять интерес к Виталию Миколенко, чьи права сейчас принадлежат киевскому «Динамо». По данным...
«Тоттенхэм» назвал «ПСЖ» стоимость трансфера Али
Владелец «Тоттенхэма» Даниэль Леви запросил у «Пари Сен-Жермен» 50 миллионов евро за полузащитника Деле Алли. 24-летний игрок сборной Англии попал в...
Владелец «Тоттенхэма» Даниэль Леви запросил у «Пари Сен-Жермен» 50 миллионов евро за полузащитника Деле Алли. 24-летний игрок сборной Англии попал в...
«Тоттенхэм» готов продать Алли за € 30 млн
В «Тоттенхэме» готовы расстаться с Деле Алли. По данным «Football Insider», руководство «шпор» не видит атакующего полузащитника в составе клуба....
В «Тоттенхэме» готовы расстаться с Деле Алли. По данным «Football Insider», руководство «шпор» не видит атакующего полузащитника в составе клуба....
«ПСЖ» сделает новое предложение по Деле Алли в январе
Хавбек «Тоттенхэма» Деле Алли все еще имеет шансы на переход в «Пари Сен-Жермен», сообщает «Daily Mail». Несмотря...
Хавбек «Тоттенхэма» Деле Алли все еще имеет шансы на переход в «Пари Сен-Жермен», сообщает «Daily Mail». Несмотря...