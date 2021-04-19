Матвиенко может перейти в «Тоттенхэм»

Дата публикации: 19-04-2021

По завершении сезона Николай Матвиенко, защищающий цвета «Шахтера», может переехать в Англию.



По информации Football.ua, сразу после встречи между «горняками» и «Динамо» у 24-летнего футболиста был разговор с Франсиско Хавьером Эспаньолой, в котором обсуждались вопросы касательно перехода Матвиенко в «Тоттенхэм Хотспур».



Клиентами Эспаньолы являются такие топовые игроки как Рафаэль Варан, Деле Алли, Сон Хын Мин и другие. Интерес к украинцу проявляет не только «шпоры». Ранее сообщалось, что за украинским защитником пристально наблюдают скауты «Ливерпуля», «Вест Хэма» и «Арсенала».



Матвиенко в сезоне 20/21 сыграл за «Шахтер» 27 поединков (1 забитый мяч, 3 ассиста). Трансферная стоимость игрока составляет 11 млн евро (Transfermarkt.de).