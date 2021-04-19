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«Рома» провела встречу с представителями Жиру

Дата публикации: 19-04-2021

«Рома» провела встречу с представителями Жиру

«Рома» может подписать Оливье Жиру, выступающего за «Челси». Римляне намерены заполучить форварда ближайшим летом.

Подробности возможного перехода раскрыл Никола Скира. По его данным, Тиагу Пинту, возглавляющий «Рому», уже встречался с представителями Жиру. В ходе разговора обсуждался переезд 34-летнего нападающего в Серию А по завершении сезона. Платить за трансфер римлянам не придется, поскольку контракт футболиста с «Челси» истекает этим летом.

Интерес к французу также проявляют и другие итальянские топ-клубы, среди которых «Ювентус», «Интер» и «Милан».

Состав лондонцев Жиру пополнил зимой 2018 года. С этого момента он провел за «аристократов» 114 встреч, забил 39 голов и отдал 14 результативных передач.

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