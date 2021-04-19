«Рома» провела встречу с представителями Жиру

Дата публикации: 19-04-2021

«Рома» может подписать Оливье Жиру, выступающего за «Челси». Римляне намерены заполучить форварда ближайшим летом.



Подробности возможного перехода раскрыл Никола Скира. По его данным, Тиагу Пинту, возглавляющий «Рому», уже встречался с представителями Жиру. В ходе разговора обсуждался переезд 34-летнего нападающего в Серию А по завершении сезона. Платить за трансфер римлянам не придется, поскольку контракт футболиста с «Челси» истекает этим летом.



Интерес к французу также проявляют и другие итальянские топ-клубы, среди которых «Ювентус», «Интер» и «Милан».



Состав лондонцев Жиру пополнил зимой 2018 года. С этого момента он провел за «аристократов» 114 встреч, забил 39 голов и отдал 14 результативных передач.