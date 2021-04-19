Источник: Карпин – кандидат на пост главного тренера «Спартака»
Дата публикации: 19-04-2021
Летом Валерий Карпин может вновь оказаться во главе «Спартака». Наставник «Ростова» попал в шорт-лист кандидатов на пост тренера москвичей.
Карпин уже руководил «народной командой» в 2009-2014 годах. При этом из клуба он ушел со скандалом, а владелец «Спартака» назвал его «сбитым летчиком».
Ранее СМИ приписывали «красно-белым» интерес к Рую Витории (экс-наставник «Бенфики») и Паулу Фонсеке, работающему в «Роме», но в «Спартаке» эту информацию не подтвердили.
В декабре 2020 года Доменико Тедеско заявил, что уйдет с поста тренера «Спартака» ближайшим летом. Руководство москвичей не стало менять наставника в зимнюю паузу и решило дать ему доработать до конца сезона.
Источник – «Матч ТВ».
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