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Источник: Карпин – кандидат на пост главного тренера «Спартака»

Дата публикации: 19-04-2021

Источник: Карпин – кандидат на пост главного тренера «Спартака»

Летом Валерий Карпин может вновь оказаться во главе «Спартака». Наставник «Ростова» попал в шорт-лист кандидатов на пост тренера москвичей.

Карпин уже руководил «народной командой» в 2009-2014 годах. При этом из клуба он ушел со скандалом, а владелец «Спартака» назвал его «сбитым летчиком».

Ранее СМИ приписывали «красно-белым» интерес к Рую Витории (экс-наставник «Бенфики») и Паулу Фонсеке, работающему в «Роме», но в «Спартаке» эту информацию не подтвердили.

В декабре 2020 года Доменико Тедеско заявил, что уйдет с поста тренера «Спартака» ближайшим летом. Руководство москвичей не стало менять наставника в зимнюю паузу и решило дать ему доработать до конца сезона.

Источник – «Матч ТВ».

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