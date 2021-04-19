Агент заявил о большой вероятности ухода Николича из «Локомотива»
Дата публикации: 19-04-2021
Неожиданную новость разместил «РБ-Спорт». Тимур Гурцкая (футбольный агент) рассказал изданию, что по окончании сезона Марко Николич, вероятно, оставит пост тренера «Локомотива».
Причиной такого решения является недовольство действиями руководства клуба, которое не торопится подписывать новые соглашения с лидерами «железнодорожников».
«Николича не устраивает сложившаяся ситуация, он готов закончить сотрудничество с «Локомотивом». Есть ли на него спрос? Считаю, что предложения по Николичу будут. Есть ли вероятность того, что он продолжит работу с «железнодорожниками»? 10-20%», – сообщил Гурцкая источнику.
Контракт Николича, сменившего Семина на посту наставника «Локомотива», рассчитан до лета 2022 года.
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