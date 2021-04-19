Лукаку близок к возвращению в АПЛ

Дата публикации: 19-04-2021

«The Athletic» пишет, что уже летом Ромелу Лукаку может вернуться в Англию. Издание, ссылаясь на агентов и руководство клубов, сообщает, что вероятность переезда бельгийца на Туманный Альбион очень велика.



Интерес к габаритному форварду проявляют ряд английских команд, среди которых «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Вест Бромвич» и «Эвертон». Основным претендентом на бельгийца являются «аристократы».



Примечательно, что нападающий уже выступал за «синих» в 2011-2014 годах, но не сумел закрепиться в основе клуба и перешел в «Эвертон».



Текущий сезон Лукаку проводит в «Интере», где является одним из лидеров. На счету форварда 37 поединков в составе миланцев (27 голов, 8 ассистов). Стоимость игрока сборной Бельгии – 90 млн евро («Transfermarkt»).