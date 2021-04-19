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«Ювентус» поборется с «Миланом» за Пессину

Дата публикации: 19-04-2021

«Ювентус» поборется с «Миланом» за Пессину

Текущий сезон для Маттео Пессины может оказаться последним в составе «Аталанты». Хавбек интересен нескольким итальянским топ-клубам.

«Calcio Mercato» сообщает, что за 23-летнего полузащитника поборются «Ювентус» и «Милан». «Россонери» в настоящее время продвинулись в переговорах по трансферу футболиста дальше конкурента.

Стоит отметить, что Пессина несколько сезонов находился в структуре «Милана», но за основу «красно-черных» так и не сыграл, успев неоднократно побывать в аренде в других командах.

Состав «Аталанты» нападающий пополнил летом 2017 года. С начала сезона футболист провел за клуб из Бергамо 33 матча, в которых отличился 3 голами и 2 результативными пасами. Текущий ценник на Пессину равен 20 000 000 евро.

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