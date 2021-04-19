1xСтавка победила в двух категориях на премии BR Awards 2021

Дата публикации: 19-04-2021

БК 1хСтавка второй год подряд признается одним из лучших букмекеров России по итогам премии “Рейтинг Букмекеров”. Компания, как и в прошлом году, победила в категориях “Бренд года” и “Лучший сайт года”. Также 1хСтавка попала в шорт-лист лучших в еще трех категориях: “Гран-при: Букмекер года”, “Лучшая линия” и “Лучший киберспортивный букмекер”.

Об этом стало известно по итогам церемонии вручения наград, которая прошла 14 апреля в Москве. В зале Barvikha Concert Hall собрались сливки букмекерского комьюнити России, а специальным гостем церемонии выступил великий португальский футболист Луиш Фигу.

Комментируя номинацию “Лучший сайт года”, ведущий церемонии звездный шоумен Гарик Мартиросян сказал, что сайт - это официальное лицо любой букмекерской компании в глазах потенциальных клиентов.

Что до номинации “Бренд года”, то, по словам Мартиросяна, организаторы премии проанализировали опросы аудитории, поисковые запросы, количество публикаций в СМИ и другие важные критерии, чтобы определить лучшего в престижной категории.

“Год был сложный, но мы справились с трудностями, поэтому в первую очередь хочу сказать спасибо нашей команде, нашим партнерам. Особое спасибо организаторам за эту премию, всем спасибо и всего хорошего”, - сказал в благодарственном слове исполнительный директор БК 1хСтавка Николай Хомченко.

Голосование проходило в два этапа. Первый этап, открытое голосование на портале Премии, определил четырех лидеров номинации. После этого жюри выбирало из лидеров первого этапа голосования.

В состав экспертного жюри вошли основатель информационно-аналитического портала “Рейтинг Букмекеров” Паруйр Шахбазян, главный редактор “Рейтинга Букмекеров” Андрей Бодров, президент MMA-промоушена Fight Nights Камил Гаджиев, президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, боксер-абсолютный чемпион мира среди профессионалов Константин Цзю и другие известные специалисты.

Премия “РБ” вручается с 2019 года, но уже сейчас можно сказать, что это главное событие, на котором подводятся итоги года в беттинге России. Потому то, что 1хСтавка второй год подряд побеждает в двух категориях, говорит о стабильных позициях компании среди лидеров национальной индустрии. Можно быть уверенным, что и через год компания будет среди лучших и порадует игроков интересными предложениями.

Про БК 1хСтавка

БК 1xСтавка была основана в 2016 году и в кратчайшие сроки стала одним из главных игроков в России. Доказательство этого - множество побед и номинаций в престижных премиях. Компания неоднократно выступала спонсором спортивных соревнований национального уровня, а также является партнером таких футбольных клубов, как московские “Локомотив” и “Динамо”.