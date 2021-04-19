Источник: Рональд Куман останется тренером «Барселоны»

Дата публикации: 19-04-2021

По данным Sport.es, Рональд Куман сохранит пост тренера «Барселоны», как минимум, еще на сезон.



Руководство каталонцев в лице Жоана Лапорты, недавно избранного президентом «сине-гранатовых», удовлетворено работой специалиста. Не последнюю роль в этом сыграл тот факт, что «Барселоне» под руководством Кумана удалось завоевать Кубок Испании.



Отмечается, что покинуть тренерский мостик голландец может лишь в случае форс-мажорных обстоятельств.



Куман подписал контракт с «Барселоной» прошлым летом. В настоящий момент каталонцы вместе с ним идут на третьей строчке в Ла Лиге, уступая «Атлетико» и «Реалу». При этом «сливочным» команда Кумана проиграла дважды по ходу сезона. В Лиге чемпионов «сине-гранатовые» уступили в 1/8 финала «ПСЖ».