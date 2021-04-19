УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов с 2024 года

Дата публикации: 19-04-2021

Издание «Deutsche Welle» сообщает, что, начиная с 2024 года, формат проведения Лиги чемпионов существенно поменяется. В УЕФА уже согласовали реформу турнира.



С введением изменений количество команд, участвующих в соревновании, вырастет до 36. Топ-клубы, провалившие квалификацию, смогут получить дополнительные места в турнире.



В новом формате не будет предусмотрен групповой этап, появится общая сетка с единой таблицей, а в плей-офф ЛЧ попадут 8 лучших клубов. Команды, финишировавшие ниже, разыграют оставшиеся путевки в формате плей-офф.



Каждый из клубов получит возможность провести 10 встреч, за счет чего их доходы увеличатся. Время проведения поединков ЛЧ не поменяется (середина недели).