УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов с 2024 года
Дата публикации: 19-04-2021
Издание «Deutsche Welle» сообщает, что, начиная с 2024 года, формат проведения Лиги чемпионов существенно поменяется. В УЕФА уже согласовали реформу турнира.
С введением изменений количество команд, участвующих в соревновании, вырастет до 36. Топ-клубы, провалившие квалификацию, смогут получить дополнительные места в турнире.
В новом формате не будет предусмотрен групповой этап, появится общая сетка с единой таблицей, а в плей-офф ЛЧ попадут 8 лучших клубов. Команды, финишировавшие ниже, разыграют оставшиеся путевки в формате плей-офф.
Каждый из клубов получит возможность провести 10 встреч, за счет чего их доходы увеличатся. Время проведения поединков ЛЧ не поменяется (середина недели).
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