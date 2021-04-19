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«Тоттенхэм» объявил об уходе Моуринью

Дата публикации: 19-04-2021

«Тоттенхэм» объявил об уходе Моуринью

На сайте «Тоттенхэма» появилась информация о расторжении контракта с Жозе Моуринью. Вместе с португальцем из клуба ушли и его помощники.

Причиной этого стали неудовлетворительные результаты «шпор» в весенней части чемпионата. В последних 5 встречах лондонцы победили лишь однажды, набрав 5 очков из 15 возможных. В результате «Тоттенхэм» опустился на 7 строчку в таблице АПЛ, а отставание от еврокубковых мест увеличилось до 4 очков.

Моуринью сменил на посту наставника «шпор» Маурисио Почеттино, которого руководство лондонцев уволило из-за провального выступления команды в ноябре 2019 года. Прошлый сезон «Тоттенхэм Хотспур», возглавляемый португальцем, закончил шестым, завоевав путевку в Лигу Европы.

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