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УЕФА официально сообщил, что игрокам, участвующим в Суперлиге, может быть запрещено играть за свои сборные

Дата публикации: 19-04-2021

УЕФА официально сообщил, что игрокам, участвующим в Суперлиге, может быть запрещено играть за свои сборные

В ночь на 19 апреля стало известно о создании европейской Суперлиги. Об участии в турнире уже объявили 12 топ-клубов: «Ювентус», «Арсенал», «Ливерпуль», «Барселона», «Ман Сити», «Атлетико», «МЮ», «Тоттенхэм», «Реал», «Челси», «Милан» и «Интер».

УЕФА, выступавший против подобного соревнования, уже отреагировал на появившуюся новость. Организация вместе с Ла Лигой, АПЛ, Серией А и федерацией футбола Испании выступила со следующим заявлением:

«Ассоциации сохранят единство в своей цели по противодействию циничному проекту, который в своих личных интересах организовали ряд клубов в период, когда солидарность особенно необходима миру. Мы приложим все усилия, чтобы не допустить его развития. Футболистам, задействованным в Суперлиге, запретят выступать за сборные, а клубы будут отлучены от участия в турнирах на внутреннем и международном уровне».

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