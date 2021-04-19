УЕФА официально сообщил, что игрокам, участвующим в Суперлиге, может быть запрещено играть за свои сборные

Дата публикации: 19-04-2021

В ночь на 19 апреля стало известно о создании европейской Суперлиги. Об участии в турнире уже объявили 12 топ-клубов: «Ювентус», «Арсенал», «Ливерпуль», «Барселона», «Ман Сити», «Атлетико», «МЮ», «Тоттенхэм», «Реал», «Челси», «Милан» и «Интер».



УЕФА, выступавший против подобного соревнования, уже отреагировал на появившуюся новость. Организация вместе с Ла Лигой, АПЛ, Серией А и федерацией футбола Испании выступила со следующим заявлением:



«Ассоциации сохранят единство в своей цели по противодействию циничному проекту, который в своих личных интересах организовали ряд клубов в период, когда солидарность особенно необходима миру. Мы приложим все усилия, чтобы не допустить его развития. Футболистам, задействованным в Суперлиге, запретят выступать за сборные, а клубы будут отлучены от участия в турнирах на внутреннем и международном уровне».