«Лестер» нацелился на полузащитника «Болоньи» Сванберга
Дата публикации: 19-04-2021
Маттиас Сванберг по окончании сезона может перебраться в «Лестер Сити» (источник – «Calcio Mercato»).
Англичанам нравится стиль игры 22-летнего хавбека «Болоньи», потому клуб не намерен тянуть с трансфером. Соперником «Лестера» в борьбе за шведа станет «Саутгемптон». Также за игрой Сванберга наблюдают и итальянские топ-клубы («Милан» и «Интер»).
Свой футбольный путь хавбек начинал в шведском «Бункефлу», откуда перешел в «Мальме». На взрослом уровне его дебют состоялся в 2016 году в матче с «Эстерсундом». Летом 2018 года он пополнил состав «Болоньи».
В текущем сезоне на счету Сванберга 29 игр за итальянскую команду (5 забитых мячей, 2 результативных паса).
Ценник на хавбека составляет 9 млн евро, согласно Transfermarkt.de.
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