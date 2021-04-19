«Лестер» нацелился на полузащитника «Болоньи» Сванберга

Дата публикации: 19-04-2021

Маттиас Сванберг по окончании сезона может перебраться в «Лестер Сити» (источник – «Calcio Mercato»).



Англичанам нравится стиль игры 22-летнего хавбека «Болоньи», потому клуб не намерен тянуть с трансфером. Соперником «Лестера» в борьбе за шведа станет «Саутгемптон». Также за игрой Сванберга наблюдают и итальянские топ-клубы («Милан» и «Интер»).



Свой футбольный путь хавбек начинал в шведском «Бункефлу», откуда перешел в «Мальме». На взрослом уровне его дебют состоялся в 2016 году в матче с «Эстерсундом». Летом 2018 года он пополнил состав «Болоньи».



В текущем сезоне на счету Сванберга 29 игр за итальянскую команду (5 забитых мячей, 2 результативных паса).



Ценник на хавбека составляет 9 млн евро, согласно Transfermarkt.de.