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«Лестер» нацелился на полузащитника «Болоньи» Сванберга

Дата публикации: 19-04-2021

«Лестер» нацелился на полузащитника «Болоньи» Сванберга

Маттиас Сванберг по окончании сезона может перебраться в «Лестер Сити» (источник – «Calcio Mercato»).

Англичанам нравится стиль игры 22-летнего хавбека «Болоньи», потому клуб не намерен тянуть с трансфером. Соперником «Лестера» в борьбе за шведа станет «Саутгемптон». Также за игрой Сванберга наблюдают и итальянские топ-клубы («Милан» и «Интер»).

Свой футбольный путь хавбек начинал в шведском «Бункефлу», откуда перешел в «Мальме». На взрослом уровне его дебют состоялся в 2016 году в матче с «Эстерсундом». Летом 2018 года он пополнил состав «Болоньи».

В текущем сезоне на счету Сванберга 29 игр за итальянскую команду (5 забитых мячей, 2 результативных паса).

Ценник на хавбека составляет 9 млн евро, согласно Transfermarkt.de.

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