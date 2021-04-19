В Бразилии утверждают, что «Зенит» интересуется форвардом «Фламенго»

Дата публикации: 19-04-2021

В Twitter-аккаунте Раисы Симплисио появилась информация о возможном переходе Габриэла Барбозы в «Зенит». Журналистка из Бразилии сообщила, что 24-летний форвард может переехать в Россию уже летом.



Официального предложения «Фламенго» по трансферу нападающего, также известного как Габигол, не поступало. Однако петербургская команда заинтересована в услугах футболиста. Сам Барбоза намерен уехать из Бразилии, но в качестве приоритетных направлений развития карьеры видит Ла Лигу или АПЛ.



С начала сезона на счету форварда 5 поединков за «Фламенго» (4 забитых мяча). Габигол связан с клубом контрактом до конца 2024 года.



Трансферная стоимость бразильца составляет 20 000 000 евро («Transfermarkt»).