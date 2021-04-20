Азмун заинтересовал «Аталанту» и «Рому»

Дата публикации: 20-04-2021

Летом «Зенит» может лишиться одного из своих основных нападающих. Речь идет о Сердаре Азмуне, который заинтересовал ряд европейских клубов.



В Twitter-аккаунте Джанлуиджи Лонгари появилась информация, что за форвардом пристально следят скауты «Аталанты» и «Ромы». Ранее сообщалось об интересе к иранскому футболисту со стороны «Севильи», «Боруссии» (Дортмунд) и «Наполи».



В РПЛ Азмун перебрался из клуба «Сепахан» в 2012 году. Несколько сезонов нападающий провел в составе «Рубина» и «Ростова», а в 2019 году его подписал «Зенит». В петербургском клубе 26-летний футболист стал одним из лидеров и на данный момент возглавляет рейтинг бомбардиров чемпионата России.



С 2014 года Азмун регулярно выступает за сборную Ирана. Ценник на игрока составляет 23 млн евро.