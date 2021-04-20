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«Ливерпуль» заинтересовался форвардом «Астон Виллы»

Дата публикации: 20-04-2021

«Ливерпуль» заинтересовался форвардом «Астон Виллы»

«Ливерпуль» продолжает искать усиление в линию атаки. Ближайшим летом «красные» могут приобрести Олли Уоткинса, выступающего за «Астон Виллу».

По данным «Football Insider», «мерсисайдцам» понравился стиль игры форварда, который отличается высокой скоростью и способностью разнообразить атакующие действия. В «Ливерпуле» не хотят тянуть с трансфером и намерены осуществить его в межсезонье. Примечательно, что в двух играх против «Ливерпуля» Олли удалось отличиться 4 раза.

«Астон Вилла» приобрела Уоткинса годом ранее у «Брентфорда», заплатив за игрока 30 млн евро.

В 33 играх за «львов» Олли отличился 14 раз, что позволило ему стать лучшим снайпером команды в этом сезоне.

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