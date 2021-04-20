«Тоттенхэм» назначил 29-летнего Мэйсона исполняющим обязанности главного тренера
Дата публикации: 20-04-2021
Во вторник на сайте «Тоттенхэма» появилась информация о том, что исполнять обязанности тренера «шпор» после увольнения Моуринью будет Райан Мэйсон. Его помощниками назначены Найджел Гиббс и Крис Пауэлл.
Также известно, что Ледли Кинг останется ассистентом в первой команде, а Мишель Форм будет отвечать за тренировки голкиперов.
29-летний Мэйсон воспитывался в структуре «Тоттенхэма». Свою первую игру за лондонцев он провел в 2014 году, а уже через 3 года закончил карьеру. В поединке против «Челси» хавбек получил серьезную травму. Медики диагностировали перелом черепа, после чего с футболом пришлось завязать. На тот момент Мэйсон выступал за «Халл Сити». В 2018 году Райан вновь оказался в «Тоттенхэме», где начал карьеру тренера.
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