«Тоттенхэм» назначил 29-летнего Мэйсона исполняющим обязанности главного тренера

Дата публикации: 20-04-2021

Во вторник на сайте «Тоттенхэма» появилась информация о том, что исполнять обязанности тренера «шпор» после увольнения Моуринью будет Райан Мэйсон. Его помощниками назначены Найджел Гиббс и Крис Пауэлл.



Также известно, что Ледли Кинг останется ассистентом в первой команде, а Мишель Форм будет отвечать за тренировки голкиперов.



29-летний Мэйсон воспитывался в структуре «Тоттенхэма». Свою первую игру за лондонцев он провел в 2014 году, а уже через 3 года закончил карьеру. В поединке против «Челси» хавбек получил серьезную травму. Медики диагностировали перелом черепа, после чего с футболом пришлось завязать. На тот момент Мэйсон выступал за «Халл Сити». В 2018 году Райан вновь оказался в «Тоттенхэме», где начал карьеру тренера.