«Динамо» Киев выиграло суд у «Сан-Паулу» по трансферу Че Че

Дата публикации: 20-04-2021

В Лозанне состоялось слушание по делу, связанному с долговыми обязательствами «Сан-Паулу». В качестве истца выступало «Динамо» (Киев). Предметом разбирательств стали финансовые споры относительно трансфера хавбека Че Че.



По итогам заседания суд занял позицию украинского клуба и обязал «Сан-Паулу» перечислить «бело-синим» 2,65 млн евро в качестве основного долга и 0,4 млн евро штрафа, предусмотренного соглашением. При этом апелляция бразильцев, поданная в CAS, была отклонена. В ней представители «Сан-Паулу» просили согласовать скорректированный платежный график и отказаться от штрафных санкций.



Если бразильцы не выплатят указанную сумму в 45-дневный срок, то им грозит трансферный бан.



Напомним, Че Че находился на контракте у «Динамо» с июля 2018 года по апрель 2019-го.