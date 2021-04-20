«Динамо» Киев выиграло суд у «Сан-Паулу» по трансферу Че Че
В Лозанне состоялось слушание по делу, связанному с долговыми обязательствами «Сан-Паулу». В качестве истца выступало «Динамо» (Киев). Предметом разбирательств стали финансовые споры относительно трансфера хавбека Че Че.
По итогам заседания суд занял позицию украинского клуба и обязал «Сан-Паулу» перечислить «бело-синим» 2,65 млн евро в качестве основного долга и 0,4 млн евро штрафа, предусмотренного соглашением. При этом апелляция бразильцев, поданная в CAS, была отклонена. В ней представители «Сан-Паулу» просили согласовать скорректированный платежный график и отказаться от штрафных санкций.
Если бразильцы не выплатят указанную сумму в 45-дневный срок, то им грозит трансферный бан.
Напомним, Че Че находился на контракте у «Динамо» с июля 2018 года по апрель 2019-го.
Похожие новости:
Бразильский нападающий Алешандре Пато отправился в «Сан-Паулу» на правах аренды. Несколько дней назад сообщалось, что талантливый форвард...
Одаренный полузащитник бразильского клуба «Сан Паулу» Густаво Эблинг подписал долгосрочное соглашение с действующим чемпионом Франции. Об...
Д. Симеоне, возглавляющий тренерский штаб «Атлетико» (Мадрид), раздумывает над вариантами усиления состава столичной команды. Л....
Стало известно, что игрок бразильского «Сан-Паулу» Родриго Кайо, переход которого в «Валенсию» не состоялся теперь имеет шанс стать игроком другого...
Каталонцы, подыскивая замену для Дани Алвеса, положили глаз на 24-летнего защитника бразильского «Сан-Паулу» Дугласа Перейру. Данной информацией с...