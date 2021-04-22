«Баварии» предложили бесплатно подписать Дракслера

Дата публикации: 22-04-2021

По истечении контракта с «ПСЖ» Юлиан Дракслер может вновь оказаться в Бундеслиге.



По информации «Footmercato», полузащитник готов остаться в Париже, но Леонардо, занимающий должность директора клуба, не согласен с условиями нового соглашения немца. В подобной ситуации стороны могут не договориться о продлении, потому представители Дракслера уже начали подыскивать своему клиенту другую команду.



Так, футболиста предложили «Баварии», которую этот вариант мог бы заинтересовать. Мюнхенцам игрок достанется бесплатно, поскольку летом Юлиан станет свободным агентом.



Футболисты «Баварии», выступающие вместе с Дракслером за немецкую сборную, уже обсудили с ним возможный переход, положительно оценив эту новость.