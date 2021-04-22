Источник: Спалетти возглавит «Наполи» по окончании сезона

Дата публикации: 22-04-2021

В следующем сезоне руководить «Наполи» будет Лучано Спаллетти. Данной информацией в своем Twitter-аккаунте поделился Николо Скира.



Инсайдер сообщил, что итальянский специалист вёл переговоры с неаполитанским клубом около двух месяцев. В настоящее время условия 2-летнего контракта согласованы.



В сезоне 20/21 наставником «адзурри» является Дженнаро Гаттузо. Клуб под его руководством имеет в своем активе 60 очков и располагается на 5 строчке в Серии А.



У Спаллетти богатый опыт тренерской деятельности. Специалист сотрудничал с «Удинезе», «Зенитом», «Ромой», «Интером» и другими клубами. С 2019 года он находится без работы. Ранее Спаллетти называли возможным сменщиком Андреа Пирло в «Ювентусе». Также сообщалось, что он может стать наставником «Спартака».