Bild: Силва может заменить Холанда в «Боруссии», «Айнтрахт» требует за игрока 40 млн евро

Дата публикации: 22-04-2021

«Боруссия» продолжает искать замену Эрлингу Холанду, который, вероятно, уйдет из команды ближайшим летом. Норвежец имеет предложения от нескольких английских топ-клубов, «Реала» и «Барселоны» и намерен покинуть Дортмунд по окончании сезона.



«Bild» сообщает, что усилить линию нападения руководство «Боруссии» планирует Андре Силвой, выступающим за «Айнтрахт» из Франкфурта. Подписать 25-летнего португальца дортмундский клуб намерен уже летом.



Текущий сезон форвард может занести себе в актив. В 30 матчах за «Айнтрахт» он забил 25 голов и сделал 9 ассистов.



По контракту Силва будет игроком «орлов» до лета 2023 года, потому руководство клуба намерено получить за него хорошую компенсацию. Сумма трансфера может составить 40 млн евро.