Бывший тренер «Тоттенхэма» Моуринью может возглавить «Валенсию»
Дата публикации: 22-04-2021
Экс-наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью не собирается долго оставаться без работы и активно подыскивает себе новую команду.
Ранее СМИ сообщали, что португалец может оказаться в Шотландии и возглавить «Селтик». Теперь у специалиста появился новый вариант, который представляется более реальным. Речь идет об испанской «Валенсии».
Руководство «летучих мышей» недовольно работой Хави Грасии, потому текущий сезон для него может стать последним. Более того, Питер Лим, владеющий «Валенсией», уже разговаривал с агентом Жорже Мендешом, представляющим интересы Моуринью, относительно будущего португальца. В частности, обсуждался вопрос возвращения тренера в Испанию.
Источник – «Todofichajes».
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