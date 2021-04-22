Алаба подпишет с «Реалом» пятилетний контракт

Дата публикации: 22-04-2021

В ближайшее время «Реал» может объявить о подписании Давида Алабы.



По информации «Sky Sports», стороны практически договорились о переходе, а 28-летний защитник дал согласие на переезд в Мадрид. Контракт с австрийцем будет рассчитан на 5 лет. Состав «сливочных» Алаба пополнит ближайшим летом в статусе свободного агента. Таким образом, тратиться на трансфер «Реалу» не придется.



Ранее австриец сообщил, что текущий сезон в «Баварии» будет для него последним. За основу мюнхенцев он выступал 11 лет. Вместе с командой Алаба 9 раз становился чемпионом Германии, 6 раз выигрывал Кубок и 5 раз Суперкубок страны. Помимо этого, он побеждал в Суперкубке УЕФА, дважды брал главный трофей Лиги чемпионов.