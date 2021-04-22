Алаба подпишет с «Реалом» пятилетний контракт
Дата публикации: 22-04-2021
В ближайшее время «Реал» может объявить о подписании Давида Алабы.
По информации «Sky Sports», стороны практически договорились о переходе, а 28-летний защитник дал согласие на переезд в Мадрид. Контракт с австрийцем будет рассчитан на 5 лет. Состав «сливочных» Алаба пополнит ближайшим летом в статусе свободного агента. Таким образом, тратиться на трансфер «Реалу» не придется.
Ранее австриец сообщил, что текущий сезон в «Баварии» будет для него последним. За основу мюнхенцев он выступал 11 лет. Вместе с командой Алаба 9 раз становился чемпионом Германии, 6 раз выигрывал Кубок и 5 раз Суперкубок страны. Помимо этого, он побеждал в Суперкубке УЕФА, дважды брал главный трофей Лиги чемпионов.
Похожие новости:
Источник: Алаба подпишет с «Реалом» 4-летний контракт
Фабрицио Романо раскрыл детали перехода Давида Алабы в «Реал». По его сведениям, свою подпись под контрактом 28-летний австриец еще не поставил, но...
Фабрицио Романо раскрыл детали перехода Давида Алабы в «Реал». По его сведениям, свою подпись под контрактом 28-летний австриец еще не поставил, но...
Давид Алаба объявил об уходе из «Баварии» по окончании сезона
Сага с возможным отъездом Давида Алабы с «Альянц Арены» подошла к концу. Во вторник, 16 февраля, футболист сборной Австрии выступил с заявлением о...
Сага с возможным отъездом Давида Алабы с «Альянц Арены» подошла к концу. Во вторник, 16 февраля, футболист сборной Австрии выступил с заявлением о...
Алаба близок к переходу в «Реал»
Центрбек «Баварии» Давид Алаба сменит немецкую Бундеслигу на испанскую Примеру, сообщается на страницах газеты «Marca». Если...
Центрбек «Баварии» Давид Алаба сменит немецкую Бундеслигу на испанскую Примеру, сообщается на страницах газеты «Marca». Если...
Давид Алаба может перебраться в «ПСЖ»
Защитник «Баварии» Давид Алаба может перебраться во Францию в летнее трансферное окно. По информации СМИ, главный тренер...
Защитник «Баварии» Давид Алаба может перебраться во Францию в летнее трансферное окно. По информации СМИ, главный тренер...
«Ювентус» может приобрести Давида Алабу уже зимой
Давид Алаба может перебраться в Серию А. «Ювентус» проявляет активный интерес к защитнику «Баварии», контракт которого...
Давид Алаба может перебраться в Серию А. «Ювентус» проявляет активный интерес к защитнику «Баварии», контракт которого...