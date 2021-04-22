Левандовски восстановился от травмы
Дата публикации: 22-04-2021
На сайте «Баварии» появилась информация, которая порадует болельщиков клуба. 32-летний Роберт Левандовский оправился от травмы и готов вернуться на поле. 21-го апреля польский форвард провел тренировку с основой, причем занимался он без ограничений.
Нападающий получил повреждение в мартовском поединке за национальную сборную. Медики выявили у Левандовского травму колена. После этого он не играл за «Баварию». В сезоне 2020/2021 на счету поляка 36 матчей за мюнхенцев во всех турнирах (42 мяча, 8 результативных пасов).
Вскоре из лазарета «Баварии» должны вернуться и другие игроки. В ближайшее время к команде примкнут Корантен Толиссо и Серж Гнабри, которые уже участвуют в вводных занятиях.
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