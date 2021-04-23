«Ювентус» планирует продлить контракт с Куадрадо до 2023 года

Дата публикации: 23-04-2021

Николо Скира опубликовал очередной инсайд. На этот раз журналист сообщил, что «Ювентус» намерен сохранить в составе Хуана Куадрадо.



Руководство туринцев заинтересовано в продолжении сотрудничества с колумбийцем и готово предложить 32-летнему хавбеку контракт до 2023 года. Действующее соглашение заканчивается следующим летом.



Куадрадо является основным игроком «Ювентуса». С начала сезона колумбиец провел за туринцев 33 встречи, отметившись 18 ассистами. Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 18 млн евро.



Игроком «бьянконери» Куадрадо стал в 2017 году. Ранее он защищал цвета «Челси», «Фиорентины», «Лечче», «Удинезе» и «Индепендьенте» (Колумбия). С 2010 года хавбек регулярно выступает за сборную своей страны.