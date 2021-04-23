Каштру получил предложение из Катара
Дата публикации: 23-04-2021
Украинский «Шахтер» с большой долей вероятности прекратит сотрудничество с Луишем Каштру по окончании сезона. Руководство донецкой команды не планирует продлевать соглашение с 59-летним наставником.
Ресурс «Maisfutebol» сообщает, что летом португалец может перебраться в Катар. В его услугах заинтересован один из местных клубов, который уже направил специалисту предложение.
Тренером «Шахтера» Каштру стал в 2019 году. Первый сезон получился для него весьма успешным. Под руководством португальца «горняки» добрались до полуфинальной стадии Лиги Европы и выиграли украинский чемпионат.
В этом году результаты клуба пошли на спад. «Шахтер» вылетел из Еврокубков в 1/8 финала, а во внутреннем чемпионате идет лишь вторым.
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