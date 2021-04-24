«Зенит» интересуется защитником «Ростова» Поярковым
Дата публикации: 24-04-2021
«Зенит», лидирующий в РПЛ, рассматривает возможность приобретения Николая Пояркова, выступающего за «Ростов».
«Петербургскому клубу необходимо усиление в зону левого защитника, потому они активно ищут футболиста подобного амплуа. В сфере интересов «Зенита» значится и Поярков. Переговоры относительно перехода футболиста петербуржцы могут начать совсем скоро», - цитирует «Чемпионат» источника, владеющего информацией.
В сезоне 2020/2021 Поярков в составе «Ростова» сыграл 16 встреч (результативными действиями не отметился). Также 21-летний футболист регулярно вызывался в российскую молодежку различных возрастов. Стоимость защитника составляет 800 тысяч евро (Transfermarkt.de).
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