«Эвертон» лидирует в гонке за Ааронсом
Дата публикации: 24-04-2021
В летнее межсезонье Макс Ааронс может сменить команду. При этом англичанин останется в АПЛ.
По информации Фабрицио Романо, правым защитником «Норвича» активно интересуется «Эвертон». Переговоры «ирисок» с «канарейками» близки к логическому завершению, потому о трансфере может быть объявлено в скором времени.
В текущем розыгрыше Чемпионшипа на счету Макса Ааронса 42 встречи за «Норвич». В них 21-летний защитник отличился 1 раз и отдал 4 голевых паса.
Ранее СМИ связывали Макса Ааронса с «Арсеналом», который рассматривал игрока в качестве возможного усиления. Также сообщалось, что англичанин пользуется большим спросом у европейских команд. В частности, заполучить защитника пытался «Манчестер Юнайтед».
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