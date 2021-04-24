«Эвертон» лидирует в гонке за Ааронсом

Дата публикации: 24-04-2021

В летнее межсезонье Макс Ааронс может сменить команду. При этом англичанин останется в АПЛ.



По информации Фабрицио Романо, правым защитником «Норвича» активно интересуется «Эвертон». Переговоры «ирисок» с «канарейками» близки к логическому завершению, потому о трансфере может быть объявлено в скором времени.



В текущем розыгрыше Чемпионшипа на счету Макса Ааронса 42 встречи за «Норвич». В них 21-летний защитник отличился 1 раз и отдал 4 голевых паса.



Ранее СМИ связывали Макса Ааронса с «Арсеналом», который рассматривал игрока в качестве возможного усиления. Также сообщалось, что англичанин пользуется большим спросом у европейских команд. В частности, заполучить защитника пытался «Манчестер Юнайтед».