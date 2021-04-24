«Ювентус» определился с главной трансферной целью в летнее межсезонье

Дата публикации: 24-04-2021

Издание «Calciomercato» рассказало о трансферных планах «Ювентуса» на ближайшее лето. В Турине уже определились с приоритетами. Основной целью клуба станет хавбек Мануэль Локателли, выступающий за «Сассуоло».



Со своим нынешним клубом 23-летний футболист связан контрактом до 2023 года, потому «Ювентусу» придется выложить приличную сумму за игрока. По данным «Transfermarkt», ценник на Локателли составляет 35 млн евро.



Локателли воспитывался в академиях «Аталанты» и «Милана». В «Сассуоло» хавбек перебрался в 2018 году. В сезоне 2020/2021 он провел за клуб 28 поединков в Серии А (3 забитых мяча, 2 голевые передачи).



Ранее СМИ сообщали, что подписать Локателли также хотели «Арсенал» и «Манчестер Сити».