«ПСЖ» хочет подписать Варана
По окончании сезона Рафаэль Варан, защищающий цвета «Реала», может оказаться во французской Лиге 1. Футболист интересен «Пари Сен-Жермен», передаёт «AS».
Соглашение 27-летнего француза с «королевским клубом» завершается в 2022 году. Пока стороны не могут договориться о его продлении. Если мадридцы не согласятся улучшить условия по контракту, то Варан, вероятно, откажется от пролонгации.
За ситуацией следят сразу несколько европейских клубов. По данным источника, «красно-синие» уже сделали своему соотечественнику соответствующее предложение.
Сам Варан больше склоняется к переходу в «Манчестер Юнайтед», который также рассматривает возможность подписания защитника. При этом пролонгация соглашения с «Реалом» для французского игрока является приоритетом.
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