«ПСЖ» хочет подписать Варана

Дата публикации: 24-04-2021

По окончании сезона Рафаэль Варан, защищающий цвета «Реала», может оказаться во французской Лиге 1. Футболист интересен «Пари Сен-Жермен», передаёт «AS».



Соглашение 27-летнего француза с «королевским клубом» завершается в 2022 году. Пока стороны не могут договориться о его продлении. Если мадридцы не согласятся улучшить условия по контракту, то Варан, вероятно, откажется от пролонгации.



За ситуацией следят сразу несколько европейских клубов. По данным источника, «красно-синие» уже сделали своему соотечественнику соответствующее предложение.



Сам Варан больше склоняется к переходу в «Манчестер Юнайтед», который также рассматривает возможность подписания защитника. При этом пролонгация соглашения с «Реалом» для французского игрока является приоритетом.