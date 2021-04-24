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«ПСЖ» хочет подписать Варана

Дата публикации: 24-04-2021

«ПСЖ» хочет подписать Варана

По окончании сезона Рафаэль Варан, защищающий цвета «Реала», может оказаться во французской Лиге 1. Футболист интересен «Пари Сен-Жермен», передаёт «AS».

Соглашение 27-летнего француза с «королевским клубом» завершается в 2022 году. Пока стороны не могут договориться о его продлении. Если мадридцы не согласятся улучшить условия по контракту, то Варан, вероятно, откажется от пролонгации.

За ситуацией следят сразу несколько европейских клубов. По данным источника, «красно-синие» уже сделали своему соотечественнику соответствующее предложение.

Сам Варан больше склоняется к переходу в «Манчестер Юнайтед», который также рассматривает возможность подписания защитника. При этом пролонгация соглашения с «Реалом» для французского игрока является приоритетом.

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