СМИ: «Краснодар», «Ростов» и «Сочи» следят за ситуацией вокруг Дзагоева

Дата публикации: 23-04-2021

Ресурс Sport24.ru сообщает, что ЦСКА может расстаться с Аланом Дзагоевым. Не исключено, что летом полузащитник окажется в другом клубе РПЛ.



Руководство «армейцев» не торопится обсуждать с 30-летним хавбеком детали нового соглашения, а его контракт истекает уже летом.



Футболист интересен «Краснодару», тренером которого недавно стал Виктор Ганчаренко, прекрасно знакомый с возможностями Алана. По окончании сезона «быков» ожидает масштабная перестройка, клуб покинут несколько легионеров, а в качестве усиления рассматриваются россияне. В такой ситуации Дзагоев для «Краснодара» представляется отличным вариантом.



Интерес к хавбеку также проявляют «Сочи» и «Ростов», которые готовы подписать его как свободного агента.