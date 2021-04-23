СМИ: «Краснодар», «Ростов» и «Сочи» следят за ситуацией вокруг Дзагоева
Дата публикации: 23-04-2021
Ресурс Sport24.ru сообщает, что ЦСКА может расстаться с Аланом Дзагоевым. Не исключено, что летом полузащитник окажется в другом клубе РПЛ.
Руководство «армейцев» не торопится обсуждать с 30-летним хавбеком детали нового соглашения, а его контракт истекает уже летом.
Футболист интересен «Краснодару», тренером которого недавно стал Виктор Ганчаренко, прекрасно знакомый с возможностями Алана. По окончании сезона «быков» ожидает масштабная перестройка, клуб покинут несколько легионеров, а в качестве усиления рассматриваются россияне. В такой ситуации Дзагоев для «Краснодара» представляется отличным вариантом.
Интерес к хавбеку также проявляют «Сочи» и «Ростов», которые готовы подписать его как свободного агента.
Похожие новости:
«Зенит» летом может подписать контракт с Джанаевым
Портал «Чемпионат» сообщил об интересе «Зенита» к голкиперу «Сочи». Оформить переход Сослана Джанаева петербуржцы намерены летом. Об этом изданию...
Портал «Чемпионат» сообщил об интересе «Зенита» к голкиперу «Сочи». Оформить переход Сослана Джанаева петербуржцы намерены летом. Об этом изданию...
Кокорин может подписать контракт с «Сочи», а затем вернуться в «Зенит»
Экс-нападающий «Зенита» Александр Кокорин может возобновить профессиональную карьеру футболиста подписав контракт с новичком...
Экс-нападающий «Зенита» Александр Кокорин может возобновить профессиональную карьеру футболиста подписав контракт с новичком...
Агент высказался о ситуации вокруг трансфера Тельо в "Краснодар"
Агент хавбека Кристиана Тельо, выступающего в составе "Бетиса", дал комментарий относительно возможного переезда футболиста в российский чемпионат....
Агент хавбека Кристиана Тельо, выступающего в составе "Бетиса", дал комментарий относительно возможного переезда футболиста в российский чемпионат....
«Ростов» готов продать Чистякова за 4,5 млн евро
Центральный защитник ФК «Ростов» Дмитрий Чистяков может перейти в другой российский клуб в зимнее трансферное окно, информирует...
Центральный защитник ФК «Ростов» Дмитрий Чистяков может перейти в другой российский клуб в зимнее трансферное окно, информирует...
«Арсенал» может расстаться сразу с пятью футболистами в летнее трансферное окно
По информации «Mirror», летом в «Арсенале» может произойти глобальная чистка. Лондонцы намерены разгрузить платежную ведомость, избавившись от...
По информации «Mirror», летом в «Арсенале» может произойти глобальная чистка. Лондонцы намерены разгрузить платежную ведомость, избавившись от...