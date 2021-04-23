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СМИ: «Краснодар», «Ростов» и «Сочи» следят за ситуацией вокруг Дзагоева

Дата публикации: 23-04-2021

СМИ: «Краснодар», «Ростов» и «Сочи» следят за ситуацией вокруг Дзагоева

Ресурс Sport24.ru сообщает, что ЦСКА может расстаться с Аланом Дзагоевым. Не исключено, что летом полузащитник окажется в другом клубе РПЛ.

Руководство «армейцев» не торопится обсуждать с 30-летним хавбеком детали нового соглашения, а его контракт истекает уже летом.

Футболист интересен «Краснодару», тренером которого недавно стал Виктор Ганчаренко, прекрасно знакомый с возможностями Алана. По окончании сезона «быков» ожидает масштабная перестройка, клуб покинут несколько легионеров, а в качестве усиления рассматриваются россияне. В такой ситуации Дзагоев для «Краснодара» представляется отличным вариантом.

Интерес к хавбеку также проявляют «Сочи» и «Ростов», которые готовы подписать его как свободного агента.

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