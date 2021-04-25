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Форвард «Волгаря» заинтересовал клуб высшей лиги Бельгии

Дата публикации: 25-04-2021

Форвард «Волгаря» заинтересовал клуб высшей лиги Бельгии

Неожиданное продолжение может получить карьера Артема Погосова, выступающего в ФНЛ. Игра нападающего «Волгаря» привлекла внимание бельгийского «Шарлеруа».

Слова источника, располагающего информацией по данному вопросу, опубликовал «Чемпионат»: «Бельгийцы ведут Погосова довольно давно. Представители «Шарлеруа» осведомлены, что отступные за футболиста составляют 5 млн рублей».

21-летний Погосов воспитывался в академии «Волгаря». К основе клуба он присоединился в 2017 году. В текущем сезоне нападающий провел 31 встречу в ФНЛ, отметившись 7 забитыми голами и 5 результативными пасами.

Летом форвард станет свободным агентом, поскольку его соглашение с «Волгарем» истекает в конце сезона.

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