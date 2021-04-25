«Барселона» намерена продлить контракт с Фати до 2026 года
Дата публикации: 25-04-2021
«Барселона» планирует сохранить в своем составе Ансу Фати. По данным «Mundo Deportivo», каталонцы предложат 18-летнему футболисту долгосрочное соглашение.
Действующий контракт вингера, истекающий в 2022 году, включает условие, позволяющее продлить его еще на 2 года. Представители Фати считают, что данная опция недействительна, чем сильно обеспокоены в «Барселоне». Чтобы исключить разногласия и возможность ухода футболиста, каталонцы намерены в ближайшее время продлить соглашение. Новый контракт будет рассчитан до 2026 года.
Сам Фати продолжает восстанавливаться после повреждения колена, полученного в ноябре 2020 года. При этом ценник на вингера остается очень высоким – 80 млн евро (Transfermarkt.de).
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