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Дибала подтвердил, что его агент контактировал с «Атлетико»

Дата публикации: 25-04-2021

Дибала подтвердил, что его агент контактировал с «Атлетико»

Агент Пауло Дибалы обсуждал с «Атлетико» возможность сотрудничества с аргентинцем. Об этом сообщил сам футболист.

В интервью изданию «AS» форвард рассказал: «Представители «Атлетико» выходили на связь, но все вопросы они обсуждали с агентом. Звонки не редкость, когда пытаются уточнить отдельные моменты. Переговоры могут продолжаться полгода, а могут и три дня».

27-летний Дибала связан контрактом с «Ювентусом» до лета 2022 года. В туринский клуб он перешел в 2015 году и обошелся «бьянконери» в 40 млн евро.

В сезоне 2020/2021 на счету нападающего 20 поединков за «старую синьору», в которых он забил 4 гола и сделал 2 результативных паса. Ресурс «Transfermarkt» оценивает Дибалу в 60 000 000 евро.

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