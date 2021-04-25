«Милан» договорился о контракте с вратарем «Лилля» Меньяном

Дата публикации: 25-04-2021

«Милан» ищет усиление во вратарскую линию на случай ухода Джанлуиджи Доннаруммы, который пока отказывается продлевать контракт с клубом.



В ближайшее время в Италию может переехать голкипер «Лилля». По данным «Calciomercato», «россонери» уже согласовали условия сотрудничества с Майком Меньяном.



Сообщается, что переговоры с вратарем «Лилля» миланцы провели исключительно в целях предосторожности, поскольку руководство клуба верит в возможность переподписания Доннаруммы. Кроме того, итальянский гранд еще не обсуждал трансфер голкипера с боссами французской команды.



Меньян стал игроком «Лилля» в 2015 году, перебравшись из «ПСЖ». В сезоне 20/21 на счету вратаря 43 игры, в 20 из которых он оставил свои ворота в неприкосновенности.