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«Милан» договорился о контракте с вратарем «Лилля» Меньяном

Дата публикации: 25-04-2021

«Милан» договорился о контракте с вратарем «Лилля» Меньяном

«Милан» ищет усиление во вратарскую линию на случай ухода Джанлуиджи Доннаруммы, который пока отказывается продлевать контракт с клубом.

В ближайшее время в Италию может переехать голкипер «Лилля». По данным «Calciomercato», «россонери» уже согласовали условия сотрудничества с Майком Меньяном.

Сообщается, что переговоры с вратарем «Лилля» миланцы провели исключительно в целях предосторожности, поскольку руководство клуба верит в возможность переподписания Доннаруммы. Кроме того, итальянский гранд еще не обсуждал трансфер голкипера с боссами французской команды.

Меньян стал игроком «Лилля» в 2015 году, перебравшись из «ПСЖ». В сезоне 20/21 на счету вратаря 43 игры, в 20 из которых он оставил свои ворота в неприкосновенности.

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